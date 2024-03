Aktuell Land

Meistertrainer Gavel verlässt Ulmer Basketballer

Meistertrainer Anton Gavel verlässt ratiopharm Ulm nach dieser Saison und wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga zu den Bamberg Baskets. In Ty Harrelson präsentierten die Ulmer am Mittwoch gleichzeitig einen Nachfolger für den 39-jährigen Gavel. »Es hat uns sehr überrascht, dass Anton uns verlässt«, sagte Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll in einer Mitteilung. »Beide sind junge Trainer mit einer klaren Philosophie, und ich bin zuversichtlich, dass Ty, genau wie Anton, sehr gut zu uns passen wird.«