Mehrfamilienhaus nach Wohnungsbrand teils unbewohnbar

In einer Wohnung in Asperg kommt es zu einem Brand. Alle Bewohner können das Mehrparteienhaus verlassen. So geht der Vorfall aus.

In einem Mehrparteienhaus in Asperg ist es zu einer Verpuffung gekommen. (Symbolbild)
Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Asperg (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Wohnungen unbewohnbar. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. Zum Brandausbruch hatten sich neun Menschen im Gebäude befunden. Alle konnten es unbeschadet verlassen. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit Großaufgebot im Einsatz. Neben der Wohnung, in der das Feuer am Morgen ausgebrochen war, ist eine weitere stark durch Rauchgas belastet.

