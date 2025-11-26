Mehrfamilienhaus in Mannheim nach Brand unbewohnbar - hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus in Mannheim einsturzgefährdet und vorerst nicht bewohnbar. Das Feuer sei im zweiten Geschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Sieben Bewohner hatten sich Polizeiaussagen zufolge daraufhin unversehrt ins Freie gerettet. Durch das Feuer und das Löschwasser sei das alte Gebäude stark beschädigt worden: Es bestehe Einsturzgefahr.

Den Schaden schätzten die Ermittler auf mindestens 150.000 Euro. Die Bewohner seien anderswo untergekommen, hieß es weiter. Ihr Gebäude ist bis auf weiteres versiegelt. Was den Brand verursachte, war noch unklar.