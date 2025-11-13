Mehrfamilienhaus in Flammen - rund 750.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Rund 750.000 Euro Schaden sind bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) entstanden. Das Gebäude habe am späten Mittwochabend komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Alle acht Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Lediglich zwei Bewohner seien vorsorglich wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.