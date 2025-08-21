Mehrfamilienhaus in Brand - 400.000 Euro Schaden

Acht Wohnungen waren wegen des Brandes zunächst nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Aalen (Ostalbkreis) ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Gebrannt hätten das Ober- und Dachgeschoss, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Das Feuer sei wohl in einer Küche ausgebrochen, zur genauen Ursache könne man aber noch nichts sagen.

Acht Wohnungen seien von dem Brand betroffen gewesen und deswegen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden den Angaben zufolge bei Angehörigen untergebracht.

Die Bahnstrecke zwischen Aalen und Ulm war zeitweise wegen einer »wirklich starken Rauchentwicklung« gesperrt, sagte der Sprecher. Auf der nahegelegenen Bundesstraße 19 kam es zu Sichtbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort.