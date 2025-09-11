Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mehrfamilienhaus in Bad Krozingen nach Brand unbewohnbar

Feuer im Keller, 250.000 Euro Schaden - und plötzlich stehen mehrere Menschen ohne Zuhause da.

Feuerwehr - Symbolbild
Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. (Archivbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Nach einem Brand ist ein Mehrfamilienhaus in Bad Krozingen vorerst unbewohnbar geworden. Die Anwohner würden von der Stadt im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald anderweitig untergebracht, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens schätzten die Beamten auf mindestens 250.000 Euro. 

Anwohner hatten das Feuer am Vormittag gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Gebäudes schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Doch nicht nur der Keller sei in Mitleidenschaft gezogen worden, auch das Erdgeschoss sei aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:250911-930-25413/1