Mehrere Wasserschäden: Feuerwehr rückt 15 Mal aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen mehrerer Wasserschäden ist die Feuerwehr in Stuttgart im Einsatz. Die Einsatzkräfte seien bisher 15 Mal ausgerückt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

In den meisten Fällen lagen die beschädigten Wasserleitungen außen und waren nicht frostgeschützt. Sie seien teils gefroren gewesen und dann wieder aufgetaut, so der Sprecher. Dabei seien sie gebrochen. Da das Wasser unkontrolliert auslaufe, könne es zu Überschwemmungen oder Glätte auf der Straße führen. 15 Einsätze seien recht viel, bei Frost gebe es aber immer wieder Wasserschäden, sagte der Sprecher.