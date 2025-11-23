Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mehrere Wasserschäden: Feuerwehr rückt 15 Mal aus

Durch den Frost sind im Stuttgarter Stadtgebiet etliche Wasserschäden entstanden. Die Feuerwehr rückt zu den kaputten Rohren aus.

15 Mal ist die Feuerwehr in Stuttgart wegen Wasserschäden ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Wegen mehrerer Wasserschäden ist die Feuerwehr in Stuttgart im Einsatz. Die Einsatzkräfte seien bisher 15 Mal ausgerückt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 

In den meisten Fällen lagen die beschädigten Wasserleitungen außen und waren nicht frostgeschützt. Sie seien teils gefroren gewesen und dann wieder aufgetaut, so der Sprecher. Dabei seien sie gebrochen. Da das Wasser unkontrolliert auslaufe, könne es zu Überschwemmungen oder Glätte auf der Straße führen. 15 Einsätze seien recht viel, bei Frost gebe es aber immer wieder Wasserschäden, sagte der Sprecher.

