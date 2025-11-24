Mehrere Verletzte nach Unfall mit Bergwacht-Fahrzeug

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bergwacht-Fahrzeug im Schwarzwald sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Bergwacht-Fahrzeug am Sonntag zwischen Feldberg und Titisee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Einsatz. Aus zunächst unbekannten Gründen geriet es in den Gegenverkehr und streifte seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug.

In der Folge wurden drei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt, weil sie dem Unfallwagen nicht mehr ausweichen konnten. Eines stieß nahezu frontal mit dem Bergwacht-Fahrzeug zusammen. Zwei Menschen verletzten sich schwer, zwei leicht, darunter der Fahrer des Bergwacht-Fahrzeugs.