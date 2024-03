Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel in Stuttgart verletzt worden. Es gebe nach derzeitigem Kenntnisstand fünf Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Eine Autofahrerin habe am Samstagnachmittag aus bislang unklaren Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen sei daraufhin gegen mehrere andere Fahrzeuge gestoßen und im Tunnel stehen geblieben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.