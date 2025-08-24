Mehrere Verletzte bei Unfall in Ludwigsburg

Eines der Autos landet durch die Wucht des Aufpralls auf dem Dach. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei alkoholisierte Autofahrer sind in Ludwigsburg frontal zusammengestoßen und verletzt worden. Eines der Autos landete dabei auf dem Dach, wie die Polizei mitteilte.

Ein 27-Jähriger war demnach nachts mit seinem Auto in Ludwigsburg unterwegs. Er kam den Angaben zufolge in den Gegenverkehr und sein Auto prallte mit dem eines 34-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls landete laut Polizeiangaben das Auto des 34-Jährigen auf dem Dach. Die beiden Mitfahrer des Wagens im Alter von 37 und 38 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Beide Autofahrer waren demnach alkoholisiert. Der Führerschein des 27-jährigen Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Der Schaden belaufe sich auf etwa 70.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.