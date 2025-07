Mehrere Verletzte bei Gasaustritt in Bad Wildbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Infolge eines Gasaustritts sind im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach (Kreis Calw) mehrere Menschen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Gas am Morgen in einem Betriebsgebäude ausgetreten. Es sei zu einer chemischen Reaktion gekommen. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr räumte das Firmengebäude. Bei den zwischen 15 und 20 Verletzten handle es sich um Mitarbeiter, so ein Polizeisprecher. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Am Mittag rückte die Feuerwehr wieder ab. Zuvor berichteten mehrere Medien.