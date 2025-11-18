Mehrere Unfälle im Südwesten wegen Glätte

Bei Glätte kam das Auto von der Fahrbahn bei Villingen-Schwenningen von der Straße ab.

Wegen Glätte hat es im Südwesten mehrere Unfälle gegeben. Dabei seien nach derzeitigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Schaden soll sich demnach in Grenzen halten. Wie viele Unfälle es genau gab, war noch unklar. Unter anderem bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Gerade das Bergland war in der Nacht von Frost betroffen. Auch in der kommenden Nacht können die Menschen in Baden-Württemberg laut Deutschem Wetterdienst mit Reifglätte rechnen. In Norden können vereinzelt Schneeflocken fallen. (dpa)