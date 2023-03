Aktuell Land

Mehrere Knallgeräusche bei Durchsuchungen

Bei der Durchsuchungsaktion im »Reichsbürger«-Milieu in Reutlingen in Baden-Württemberg hat es am Mittwochvormittag mehrere laute Knallgeräusche in einem Haus gegeben. Es habe fünf Mal geknallt, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Polizeisprecher vor Ort bestätigte einen Zusammenhang mit den Ermittlungen, nannte aber keine Details.