Mehrere Kilometer von Zug mitgeschleift: Schwer verletzt

Eine Frau ist bei Nördlingen in Schwaben mehrere Kilometer von einem Zug mitgeschleift worden. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Füßen, Beinen und dem Oberkörper, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie befinde sich im Krankenhaus, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.