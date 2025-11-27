Mehrere hunderttausend Euro Schaden nach Hausbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Zunächst brannte ein Schuppen, die Flammen griffen auf ein Einfamilienhaus über, wie die Polizei mitteilte. Warum die selbstgebaute Hütte am Mittwochabend in Brand geriet, sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen erlitt ein Bewohner leichte Verbrennungen im Gesicht.

Den Angaben nach konnten die Bewohner selbst das Haus verlassen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Schuppen bereits lichterloh. Die Flammen griffen auf Teile der Fassade und das Dach des Einfamilienhauses über. Ersten Erkenntnissen nach wurde ein weiteres Nachbargebäude beschädigt.

Das Feuer konnte am späten Abend gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Zurückkehren konnten die Bewohner trotzdem nicht. Das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar.