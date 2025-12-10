Mehrere Hundert Bierkästen landen auf Straße in der Nähe des Feldbergs

Rund 650 Bierkästen wurden auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen verteilt. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mit Bierpaletten beladener Lastwagen hat auf der Bundesstraße 500 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mehrere Hundert Bierkästen verloren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Ladung nicht ausreichend gesichert und so rutschte ein großer Teil davon in einer Kurve nahe Feldberg von der Ladefläche.

Mehr als ein Dutzend Paletten mit rund 650 Bierkästen hätten sich auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen verteilt. Mindestens vier Autos seien dadurch beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B500 zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden.