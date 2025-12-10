Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mehrere Hundert Bierkästen landen auf der Straße

Bierchaos auf der Bundesstraße: 650 Kästen blockieren beide Spuren, vier Autos werden beschädigt. Warum die Polizei jetzt genauer hinschaut.

Kästen mit Bier
Rund 650 Bierkästen wurden auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen verteilt. (Symbolbild) Foto: Daniel Schäfer/DPA
Rund 650 Bierkästen wurden auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen verteilt. (Symbolbild)
Foto: Daniel Schäfer/DPA

Ein mit Bierpaletten beladener Lastwagen hat auf der Bundesstraße 500 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald mehrere Hundert Bierkästen verloren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Ladung nicht ausreichend gesichert und so rutschte ein großer Teil davon in einer Kurve nahe Feldberg von der Ladefläche.

Mehr als ein Dutzend Paletten mit rund 650 Bierkästen hätten sich auf einer Strecke von etwa 25 Metern über beide Fahrbahnen verteilt. Mindestens vier Autos seien dadurch beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B500 zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:251210-930-404388/1