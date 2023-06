Aktuell Land

Mehrere brennende Fahrzeuge in Heilbronn: Ursache unklar

Mehrere Fahrzeugbrände haben die Polizei und Feuerwehr in Heilbronn beschäftigt. Bereits am Freitagabend geriet auf dem Experimenta-Platz ein selbstfahrender E-Bus in Brand, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von über Hunderttausend Euro. Der Wagen sei dort zum Laden angeschlossen gewesen. Die Beamten vermuten einen technischen Defekt als Ursache des Feuers. Die Bergung sei aufwändig gewesen, weil die Batterien dabei speziell gekühlt werden mussten.