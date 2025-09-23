Mehr Regen bis Donnerstag erwartet als sonst in einem Monat

Bitte aktivieren Sie Javascript

Regen, Regen und noch mehr Regen: Die nächsten Tage im Südwesten sollen von Niederschlag dominiert werden, der in manchen Regionen sogar unwetterartig ausfallen kann. In der Nacht zum Mittwoch kann es laut Deutschen Wetterdienst (DWD) in den nördlichen Landesteilen zu Dauerregen kommen: Bis in die Nacht zu Donnerstag könnten Wassermengen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

In einem Streifen von der Pfalz bis in den Norden Baden-Württembergs sind auch noch höhere Regenmengen wahrscheinlich - lokal könnte es bis zu 90 Liter auf den Quadratmeter regnen, teilte der DWD mit. Zum Vergleich: In Mannheim fallen laut DWD im Schnitt im September insgesamt 53,5 Liter pro Quadratmeter. Es bestehe eine erhöhte Gefahr vor lokalen Überschwemmungen oder vollgelaufenen Kellern, so der DWD. Wo genau der Regen am stärksten ausfallen soll, sei noch nicht ganz sicher.

Am Dienstag gebe es noch längere trockene Phasen, teilte der DWD mit, am Abend ziehe von Südwesten her erneut kräftiger Regen auf. Auch Starkregen mit bis zu 35 Litern in wenigen Stunden und Gewitter ist demnach nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen bleiben am Dienstag herbstlich frisch: bis zu 11 Grad im Allgäu und bis zu 15 Grad rund um Mannheim, in höheren Lagen nur rund 8 Grad. Dazu kommt ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Nordostwind. Am Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen 10 und 6 Grad.