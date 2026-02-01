Mehr Macht, als gedacht: Was Baden-Württemberg selbst entscheidet

Der Landtag von Baden-Württemberg wird am 8. März 2026 gewählt. Neu ist, dass jetzt jeder Wähler zwei Stimmen hat.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Baden-Württemberg entscheidet nicht, ob Deutschland die Wehrpflicht wieder einführt, die Ukraine weiter mit Waffen beliefert oder Straftäter nach Afghanistan zurückschickt. Das entscheidet der Bund. Baden-Württemberg bestimmt auch nicht, ob genmanipulierte Lebensmittel gekennzeichnet, Zölle auf Importwaren aus den USA erhöht oder Geldbußen gegen Google verhängt werden. Darüber befindet die EU. Wenn die wichtigen Beschlüsse also woanders fallen, warum sollten die Bürger in Baden-Württemberg dann am 8. März den Landtag und damit indirekt auch die Landesregierung wählen?

Weil das Land das Sagen hat bei vielen anderen Themen, welche die Menschen unmittelbar betreffen: Dass jetzt erstmals auch 16-Jährige das Landesparlament wählen dürfen zum Beispiel, dass die Schwäbische Alb zum Biosphärenreservat ernannt wurde und dass Bahnhofsvorplätze videoüberwacht werden. Wie Landtag und Landesregierung das Leben in Baden-Württemberg gestalten und was Ihre Stimme bei der Wahl bewirkt: Das erfahren Sie im GEA.

Wie Deutschland zum Föderalstaat wurde

Deutschland ist ein Föderalstaat. Das heißt: Neben dem Gesamtstaat (der Bundesrepublik Deutschland) gibt es Teilstaaten (die 16 Bundesländer, darunter Baden-Württemberg). Gesamtstaat und Teilstaaten haben jeweils ihre eigenen Rechte und Pflichten und arbeiten zusammen in einem komplexen Gefüge. Diese Konstellation hat historische Gründe: Zum einen schlossen sich die deutschen Fürstentümer – im Vergleich zu Frankreich oder England – erst spät (nämlich 1871) zum Nationalstaat zusammen und behielten darum die föderale Struktur bei. Zum anderen gliederten die Alliierten nach der Gleichschaltung im Nationalsozialismus Westdeutschland wieder in Bundesländer, um Macht zu teilen und Kontrolle zu fördern. Mit der Gründung der EU im Jahr 1957 kam – neben Bund und Ländern – eine dritte Ebene der Gesetzgebung hinzu.

Was Baden-Württemberg selbst entscheiden kann

Welche politische Ebene welche Entscheidung trifft, das hängt ab von der jeweiligen Gesetzesmaterie. Für manche Themen obliegt die Zuständigkeit allein den Ländern, für andere allein dem Bund, für eine dritte Gruppe beiden zusammen und für eine vierte Gruppe der Europäischen Union.

Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund die Befugnis erteilt (Art. 70 GG). Das ist der Fall bei Bildung. So besteht in Baden-Württemberg das dreigliedrige Schulsystem mit Gymnasium, Realschule und Werkrealschule (früher Hauptschule) parallel zur Gemeinschaftsschule – andere Bundesländer dagegen favorisieren eines der beiden Modelle. In diesem Schuljahr ist Baden-Württemberg zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt – nach 20 Jahren G8. Zur Bildung gehören auch Hochschulen. Baden-Württemberg ist zum Beispiel das einzige Bundesland, das flächendeckend Studiengebühren für Studenten aus Nicht-EU-Ländern erhebt. Kultur ist ebenfalls Ländersache, Baden-Württemberg unterhält eigene Theater, Museen und Bibliotheken.

Das Land ist auch zuständig für die innere Sicherheit. Entsprechend untersteht ihm die Landespolizei und es entscheidet über Personalstärke, Ausstattung und Einsatzkonzept. Dass etwa Streifenpolizisten den Einsatz von Tasern derzeit für zwei Jahre in ausgewählten Regionen testen, geht auf einen Beschluss des Landes zurück. Auch die Erleichterung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum seit Ende letzten Jahres ist eine Landesentscheidung. Zudem legt das Land Aufgaben und Rechte von Gemeinden, Städten und Kreisen fest und bestimmt das Kommunalwahlrecht. Wählen dürfen hierzulande Jugendliche ab 16 Jahren – in anderen Bundesländern liegt das Mindestalter teils weiter bei 18 Jahren.

Baden-Württemberg hat sich eine eigene Landesverfassung gegeben. Das Wahlrecht zum Landtag legt Baden-Württemberg selbst fest. Bei der anstehenden Wahl am 8. März haben Wähler erstmals zwei Stimmen (davor eine Stimme) und dürfen ab 16 Jahren wählen (davor ab 18 Jahren). Aus der Sitzverteilung im Landtag ergibt sich, wer Ministerpräsident wird und welche Parteien die Regierungskoalition bilden. Außerdem verabschiedet der Landtag den Landeshaushalt, gibt also staatliche Gelder für bestimmte Aufgaben frei.

Beim Umweltschutz gibt der Bund zwar einen rechtlichen Rahmen vor, Baden-Württemberg hat aber Gestaltungsspielraum. Das Land kann etwa Naturschutzgebiete ausweisen, wie das Biosphärengebiet Schwäbische Alb im Jahr 2008. Oder Klimaschutzgesetze erlassen – wie die Photovoltaik-Pflicht auf neuen Wohnhäusern seit dem Jahr 2022.

Der Bund entscheidet, Baden-Württemberg macht

»Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht« (Art. 70 GG). Das heißt: Alle Themen, die das Grundgesetz nicht ausdrücklich dem Bund zuteilt, gehören den Ländern – also der ganze Rest. Man sollte meinen, das sei der Löwenanteil. Doch das ist falsch. Stattdessen liegt die Gesetzgebung mehrheitlich beim Bund. Dafür gibt es mehrere Gründe – einer ist die sogenannte »konkurrierende Gesetzgebung«. Bei bestimmten Themen dürfen die Länder nur dann gesetzgeberisch tätig werden, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat (Art. 72 GG). Der Bund hat also den Erstzugriff, die Länder füllen die Lücken.

Das gilt für viele Rechtsbereiche, insbesondere Wirtschaft, Arbeit, Ausländer, Soziales, Strafe und Umwelt (Art. 74 GG). Der Bund wird vor allem dann aktiv, wenn es eine deutschlandweite Regelung braucht, um gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen oder um den einheitlichen Rechts- oder Wirtschaftsraum zu bewahren (Art. 72 GG). Diese Begriffe sind dehnbar. Der Bund hat seine Chancen genutzt und seine Kompetenzen ausgedehnt. So kam es zur schleichenden Zentralisierung der Gesetzgebung und zur Aushöhlung des Föderalismus.

Ein Beispiel aus der Sozialpolitik: Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (früher Bürgergeld) legt der Bund die Höhe fest und trägt den Großteil der Kosten. Die Auszahlung übernehmen die Kommunen über die Jobcenter. Zusätzlich bezahlen sie bestimmte Leistungen wie Unterkunft und Heizung. Ähnlich läuft es bei der Asylpolitik: Der Bund regelt das Asylrecht; das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entscheidet über Asylanträge; Länder und Kommunen sind zuständig für Aufnahme, Unterbringung und Betreuung vor Ort. Die Kosten teilen sich alle drei Ebenen. Diese beiden Fälle sind typisch: Die Entscheidung liegt beim Bund, der Vollzug bei den Ländern und Kommunen (Art. 83 GG), die Finanzierung wird geteilt.

Baden-Württemberg spricht mit bei Bundes-Beschlüssen

In einigen Bereichen entscheidet der Bund allein. Dazu gehören Außenpolitik, Verteidigung, Zuwanderung, Terrorabwehr, Währung und Zölle (Art. 73 GG). Baden-Württemberg hat also wenig Einfluss darauf, ob Deutschland aus der EU austritt, Waffen an die Ukraine liefert, die Wehrpflicht wiedereinführt, Flüchtlinge aus Afghanistan aufnimmt, Gefährder nach Syrien abschiebt oder den Euro verlässt und zur Deutschen Mark zurückkehrt.

Wenig Einfluss, aber nicht keinen Einfluss. Denn alle Gesetze, die der Bund erlässt (ob über die konkurrierende Gesetzgebung oder die ausschließliche Gesetzgebung), werden im Bundesrat beraten. Im Bundesrat sind alle Länder vertreten, Baden-Württemberg mit der höchstmöglichen Anzahl von sechs Stimmen. Bundesgesetze, die das Grundgesetz ändern (Art. 79 GG) oder die Finanzen oder Verwaltung der Länder betreffen (Art. 84 GG), kommen nur mit Zustimmung des Bundesrats zustande. Gegen alle übrigen Bundesgesetze kann der Bundesrat Einspruch erheben – welcher vom Bundestag (dem Parlament des Bundes) jedoch überstimmt werden kann (Art. 78 GG).

Direkte Förderung der heimischen Wirtschaft

Die Wirtschaft wird stark reguliert von der Europäischen Union. Im Binnenmarkt erlaubt die EU zum Beispiel mit Beschluss von Anfang 2026 gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne spezielle Kennzeichnung. In der Handelspolitik hat die EU die Zölle auf bestimmte Importwaren aus USA und China erhöht. Beim Wettbewerb hat die EU-Kommission Geldbußen gegen Google-Mutter Alphabet verhängt, weil die Suchmaschinen-Firma ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht haben soll.

Doch selbst auf derlei Entscheidungen kann Baden-Württemberg – gemeinsam mit den anderen deutschen Bundesländern – Einfluss nehmen: nämlich über die Bundesregierung im EU-Ministerrat und über den Ausschuss der Regionen. Die heimische Wirtschaft direkt unterstützen kann Baden-Württemberg etwa mit Förderprogrammen für Zukunftstechnologien, schnellen Planungs- und Genehmigungsverfahren, dem Ausbau von Breitband-Internet und Delegationsreisen ins Ausland.

Wer mitbestimmen will, der sollte zur Landtagswahl gehen

Auf den Punkt gebracht: Baden-Württemberg entscheidet wichtige Politikfelder selbst. Dazu gehören Sicherheit und Polizei, Schule, Wissenschaft und Kultur, Umwelt- und Klimaschutz, Landesverfassung und Landesfinanzen. Andere Rechtsbereiche wie Auswärtiges und Verteidigung, Soziales und Migration gestaltet der Bund, Wirtschaft wird stark reguliert durch die EU. Doch auch darauf hat Baden-Württemberg begrenzt Einfluss. Wer hier mitbestimmen will, der sollte zur Landtagswahl am 8. März gehen. (GEA)