Mehr Männer erhalten Elterngeld im Südwesten

Der Anteil der Väter, die in Baden-Württemberg Elterngeld erhalten, ist 2022 leicht gestiegen. Insgesamt bezogen im vergangenen Jahr 28,3 Prozent der Männer Elterngeld, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. 2021 waren es 27,4 Prozent. Somit lag der Südwesten in der Rangfolge der Länder auf Platz vier.