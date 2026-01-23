Mehr als 20 Bäckerei-Einbrüche im Raum Ulm – Festnahmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen Einbrüchen in Bäckereien im Raum Ulm sind zwei 19 Jahre alte Männer in Untersuchungshaft gekommen. Das Duo soll mit einem 18- und 20-Jährigen für mehrere Taten verantwortlich sein, wie die Polizei mitteilte. Sie seien alle bei einer Tat festgenommen worden.

Seit vergangenem Oktober wurden insgesamt über 20 Einbrüche in Bäckereien registriert. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Wohnungen der Männer durchsucht. Hierbei wurden Beweismittel sichergestellt.