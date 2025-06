Aktuell Land

Mehr als 130 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Backnang

Mitten in der Nacht steht ein großer Müllhaufen in Backnang in Flammen und greift auf die Halle eines Betriebs über. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um den Brand zu bekämpfen.