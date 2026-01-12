Mehr als 100.000 Gäste bei Hundertwasser-Premiere in Lindau

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als 100.000 Interessierte haben nach Angaben der Stadt Lindau die erste Ausstellung im Kunstforum Hundertwasser am Bodensee besucht. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf die zweite Schau in der Lindauer Galerie, die in den kommenden Jahren aus verschiedenen Aspekten die Kunst von Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) präsentieren will.

Diese Ausstellung »Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt« sei von 28. März bis 10. Januar 2027 geöffnet, berichtete die Stadt. Schwerpunkt sei das grafische Werk des österreichischen Künstlers. Dem Publikum werde erstmals ein Einblick in die Entstehung von Hundertwassers Originalgrafik ermöglicht. Dafür würden Druckstöcke und -platten, eigenhändige Andrucke des Künstlers, dokumentarische Fotografien sowie ein eigens für diese Ausstellung produzierter Film gezeigt.

Vier Hundertwasser-Ausstellungen in fünf Jahren am Stück

Lindau hatte das Hundertwasser-Forum im März 2025 eröffnet. Es orientiert sich an den zwei anderen Kunstforen zu dem populären Künstler, die es in Wien und Hundertwassers Wahlheimat Neuseeland gibt. In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu Hundertwasser zu sehen sein.

Auftakt war die gerade beendete Ausstellung »Das Recht auf Träume«, in der es einen Überblick über Hundertwassers Werk gab. »Mit diesem Ergebnis wurden unsere kühnsten Träume übertroffen«, sagte Lindaus Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn mit Blick auf die Besucherzahlen. Es habe sich einmal mehr gezeigt, dass die Kunst Hundertwassers die Menschen nachhaltig fasziniere und inspiriere.

Lindau will international in der Kunstszene zum Begriff werden

Lindau zeigt seit Jahren mit großem Erfolg moderne Kunstausstellungen beispielsweise zu Andy Warhol oder Pablo Picasso. Für diese Ausstellungen hatte die Bodenseestadt die frühere Hauptpost zu einer Galerie umgebaut, weil einige Jahre das historische Stadtmuseum für eine Sanierung geschlossen werden musste.

Nachdem das modernisierte Museum inzwischen wieder geöffnet ist, entstand die Idee, das frühere Postgebäude bis 2029 als Kunstzentrum ausschließlich für die Werke Hundertwassers weiterzunutzen. Die Bodenseestadt will dadurch in der Kunstszene »zu einer Top-Destination mit internationaler Strahlkraft« werden, wie es der Kulturamtsleiter beschreibt.