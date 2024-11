Meerschweinchen aus brennender Wohnung gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Meerschweinchen sind aus einer brennenden Wohnung in Freiburg gerettet worden - die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, wie die Integrierte Leitstelle mitteilte. Als das Feuer in der Küche der Wohnung ausbrach, war der Bewohner nicht zu Hause. Eine Nachbarin hörte den Rauchmelder. Da sie einen Schlüssel zu der Wohnung hatte, sah sie nach, bemerkte Rauch und rief den Notruf. Die Feuerwehr löschte das Feuer, rettete die Meerschweinchen und übergab sie an den Besitzer.