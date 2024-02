Aktuell Land

Medizinischer Vorfall führt zu Unfall - 71-Jähriger tot

Ein medizinischer Notfall eines Autofahrers hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall geführt. Der Lenker eines Fahrservice geriet nach Auskunft der Polizei vom Freitag wegen eines medizinischen Problems in Sigmaringen zuerst gegen die Regenrinne eines Gebäudes, touchierte dann ein entgegenkommendes Auto und prallte schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug. Zufällig anwesende Polizisten übernahmen die Reanimation des Mannes, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb der 71-Jährige.