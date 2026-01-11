Medizinischer Notfall führt zu tödlichem Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 60-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei in Sindelfingen (Kreis Böblingen) mit seinem Wagen wegen eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Beifahrerin erlitt demnach schwere Verletzungen.

Das Auto fuhr am Samstag auf einen Gehweg, touchierte die Betonmauer eines Mehrfamilienhauses und beschädigte einen Stromkasten, ehe es frontal gegen den Baum prallte. Sanitäter brachten den 60-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Auch die 48 Jahre alte Beifahrerin wurde in eine Klinik gebracht.