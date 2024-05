Medizinischer Notfall? - Autofahrer baut mehrere Unfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 35-Jährige soll zunächst auf einer Straße in den Gegenverkehr geraten sein und beinahe einen Unfall gebaut haben. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten. Nach mehreren Hundert Metern im Grünstreifen setzte er seine Fahrt auf der Straße fort. Einige Zeit später soll er erneut in den Gegenverkehr gefahren und diesmal mit einem Auto zusammengestoßen sein.

Zwei Fußgänger wurden dadurch gefährdet und einer auch leicht verletzt. Wie die Verletzung zustande kam, war bislang nicht klar. Die Insassen des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt. Deren Fahrzeug sei jedoch stark beschädigt worden.

Die Fahrt des 35-Jährigen ging dennoch weiter und endete erst an einer Hauswand, in die der Mann krachte. Die Hauswand und das Auto wurden beschädigt. Der Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurde der Sachschaden bei den Unfällen am Donnerstag auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

PM Polizei