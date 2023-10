Aktuell Land

Medienprojekt Tünews will mit frischem Geld App entwickeln

Das Tübinger Medienprojekt Tünews will mit frischem Geld und mit Hilfe von Geflüchteten eine App erstellen. Das Sozialministerium bewilligte 120.000 Euro. In der Hochphase der sogenannten Flüchtlingskrise des Jahres 2015 hängten die Mitarbeiter des damals neu gegründeten Medienprojekts noch Informationen auf Wandzeitungen in Flüchtlingsunterkünften aus.