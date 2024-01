Medien: VfB Stuttgart verlängert langfristig mit Millot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Medienberichten zufolge den Vertrag mit Spielmacher Enzo Millot langfristig verlängert. Das zunächst bis 2025 befristete Arbeitspapier des 21-jährigen Franzosen laufe nun bis 30. Juni 2028, berichteten die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« am Freitag. Laut dem Bericht soll der neue Vertrag mit dem Tabellendritten eine Ausstiegsklausel enthalten.

Der U21-Nationalspieler wechselte im Sommer 2021 von der AS Monaco nach Stuttgart und trug in der laufenden Saison mit starken Leistungen zum Aufschwung des letztjährigen Beinahe-Absteigers bei. Neben Millot will der VfB auch mit den Leistungsträgern Waldemar Anton und Chris Führich möglichst bald die bis Mitte 2025 laufenden Verträge verlängern. Bei Anton soll eine Einigung laut Medienberichten näherrücken. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) tritt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bei Borussia Mönchengladbach an.

