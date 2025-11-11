Massenschlägerei mit Pflastersteinen in Heilbronn

Nach der Schlägerei hat die Polizei nach den Beteiligten gesucht. (Symbolbild)

Mit einer Eisenstange, Pflastersteinen und Pfefferspray sollen mehr als ein Dutzend junge Menschen in Heilbronn aufeinander losgegangen sein. Mindestens einer von ihnen sei dabei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ersten Erkenntnissen zufolge hätten zwei Gruppierungen mit insgesamt 15 bis 20 Menschen am Montagabend miteinander gestritten. Daraufhin hätten sich die Beteiligten geschlagen. Dabei sei eine Eisenstange als Waffe genutzt worden. Außerdem hätten die Beteiligten mit zuvor gestohlenen Pflastersteinen aufeinander geworden. Auch ein Pfefferspray wurde benutzt.

Die Polizei fand danach bei einer Fahndung fünf mutmaßlich Beteiligte im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Einer der Männer hatte den Aussagen zufolge eine stark blutende Kopfplatzwunde. Die Ermittler suchen nach Zeugen.