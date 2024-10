Massen strömten zum Wasen: rund 4,6 Millionen Besucher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen haben in diesem Jahr so viele Menschen gefeiert wie selten zuvor. Nach Angaben der Veranstalter kamen insgesamt 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher an den 17 Tagen auf das große Gelände am Neckar-Ufer. Das sind trotz vieler verregneter Tage rund 300 000 mehr als im vergangenen Jahr, wie Andreas Kroll, der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am letzten Tag des Volksfests mitteilte. Mit einem Musik-Feuerwerk am späten Abend (21.30 Uhr) wollten sich die Schausteller, Festwirte und Veranstalter verabschieden.

In diesem Jahr seien vor allem viele Familien auf den Platz gekommen, sagte Marcus Christen, der Abteilungsleiter für die Feste und den Cannstatter Wasen. Kinder seien nicht nur an den Familientagen zu sehen gewesen. Die Marktkaufleute und Schaustellerbetriebe zeigten sich ebenso zufrieden wie die Festwirte. »Insgesamt wird friedlicher in den Zelten gefeiert, das haben wir gespürt und das freut uns«, sagte Marcel Benz, der stellvertretende Sprecher der Festwirte. »Wir merken, wie wichtig so ein Fest in Krisenzeiten ist.« Trotz der gestiegenen Besucherzahlen sei das Niveau aber noch nicht auf dem Stand vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Aus Sicht der Polizei verlief das Volksfest zudem weitgehend friedlich. Die Zahl der Straftaten sei im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gesunken, sagte Jörg Schiebe von der Polizei in Bad Cannstatt.

Im kommenden Jahr stimmt in Stuttgart zunächst das 85. Frühlingsfest (19. April bis 11. Mai 2025) auf die Festsaison ein. Das 178. Cannstatter Volksfest ist für die Zeit vom 26. September bis 12. Oktober geplant.