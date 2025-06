Maschine gerät in Brand - sieben Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand in einer Firma in Biberach sind sieben Mitarbeiter leicht verletzt worden. Die Männer atmeten Rauchgase ein und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Feuer war in der Nacht an einer Maschine zur Aluminiumverarbeitung ausgebrochen, nach ersten Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts. In der Produktionshalle waren zu dem Zeitpunkt noch mehrere Arbeiter. Einige versuchten zu löschen, doch die Anlage geriet in Vollbrand. Feuerwehrleute löschten den Brand, es entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.