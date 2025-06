Markus Fiedler wird Titz-Nachfolger beim 1. FC Magdeburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Markus Fiedler wird neuer Cheftrainer beim 1. FC Magdeburg. Der 39-Jährige kommt vom Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II an die Elbe und tritt somit die Nachfolge des nach Hannover abgewanderten Christian Titz an. »Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Markus Fiedler, einem dynamischen und taktisch versierten Cheftrainer. Markus hat über einige Jahre hervorragende Arbeit beim VfB Stuttgart geleistet und junge, talentierte Spieler zielgerichtet gefördert«, sagte FCM-Sportchef Otmar Schork.

Fiedler wird beim FCM am 23. Juni die erste Trainingseinheit leiten. »Der Abschied aus Stuttgart fällt mir unglaublich schwer. Ich durfte bei diesem tollen Verein zehn wundervolle Jahre erleben. Als die Anfrage aus Magdeburg kam, war mir aber schnell klar, dass ich diese Chance ergreifen möchte«, sagte Fiedler, der neben seinem Trainerjob 2018 das erste Staatsexamen in den Fächern Englisch, Politik und Geschichte abgeschlossen hat.

Fiedler trainierte bei den Schwaben viele Jugendteams und führte die VfB-Reserve direkt nach seinem Amtsantritt zum Aufstieg in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison schaffte er den Klassenerhalt. Da sein Vertrag in Stuttgart noch lief, musste der Zweitligist aus Magdeburg eine Ablöse an die Schwaben bezahlen.