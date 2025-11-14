Marder legt Kirche in Rottweil lahm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Marder - vielmehr sein Gestank - hat eine ganze Gemeinde aus einer Kirche in Rottweil verjagt. Wegen der Folgen eines Marderbefalls kann die Auferstehung Christi Kirche derzeit nicht betreten werden. Gottesdienste fänden bis auf Weiteres im Gemeindezentrum statt, sagte der für die Kirche zuständige Jürgen Rieger. Der Gestank habe vor acht Tagen begonnen und sei immer stärker geworden.

Ein Kammerjäger sei bereits zweimal zugange gewesen. Bisher ohne Erfolg. Der Gestank rühre entweder von einem Marder, der verendet sei, oder von Aas, das der Marder selbst in die Heizungsschächte getragen hat. Dort wird er vermutet. Rottweil liegt 80 Kilometer südwestlich von Stuttgart.