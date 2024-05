Aktuell Land

Mannheimer Hockey-Damen verpassen Titelverteidigung

Die Damen des Mannheimer HC haben die Titelverteidigung bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften in Bonn und zugleich das Double nach dem Hallen-Titel im Januar verpasst. Der MHC verlor am Sonntag das Endspiel gegen den Düsseldorfer HC mit 1:2 (1:1). Für die Entscheidung sorgte Lucy Zich in der 38. Minute. Zuvor hatte Charlotte Gerstenhöfer (27.) die frühe DHC-Führung durch Mabel Brands (5.) ausgeglichen.