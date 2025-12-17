Mannheim trägt Nationenpreis aus: Drei statt fünf Sterne

Richard Vogel und die deutschen Springreiter dürfen sich nun doch auf einen Nationenpreis in Deutschland freuen.

Mannheim richtet auch im kommenden Jahr einen Nationenpreis der zweiten Kategorie aus. Damit beginnt die Turnierserie der Springreiter auf dem Maimarkt mit einer Drei-Sterne-Prüfung. Ursprünglich war in Mannheim ein Fünf-Sterne-Nationenpreis geplant.

Turnierchef Peter Hofmann erklärte, Nationenpreise seien »unglaublich wichtig. Sie stehen für Tradition, Spitzensport und den Mannschaftsgedanken. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir wieder den Nationenpreis bei uns austragen werden. Er passt einfach genau zu Mannheim.«

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Aachen wurden die traditionsreichen Wettbewerbe für Nationalteams auf Fünf-Sterne-Niveau, die normalerweise zum Programm des CHIO gehören, gestrichen. Mannheim hätte mit einer Prüfung in dieser Kategorie einspringen können, gab den Zuschlag aus wirtschaftlichen Gründen jedoch im November zurück.