Mannheim: Mutmaßlicher Dealer in Haft

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Mannheim wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 36-Jährigen des Handelns mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge. Außerdem soll er mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gedealt haben, teilten die Behörden mit.

Streifenbeamte hatten den Verdächtigen am späten Montagabend vor der Mannheimer Kunsthalle mit einer Frau streiten sehen und waren dazwischen gegangen. In der Bauchtasche des Mannes fanden sie mehrere Ecstasy-Tabletten, Kokain sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. In einem Rucksack hatte er laut Polizei zudem Cannabis und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt.