Mannheim: Hund beißt 15-Jähriger ins Gesicht

Ein Hund hat in Mannheim einer Jugendlichen auf der Straße ins Gesicht gebissen. Die 15-Jährige war aus ihrem Haus gegangen, um zur Schule zu gehen und ließ dabei ihr Handy fallen, wie die Polizei mitteilte. Als sie es vom Boden aufheben wollte, kam plötzlich ein Hund und attackierte sie.

Die Jugendliche konnte das Tier abwehren und zurück in ihr Haus flüchten. Anschließend ging sie mit ihrer Mutter ins Krankenhaus. Sie erlitt eine Bisswunde zwischen Nase und Mund sowie eine Wunde am Mundwinkel. Beides musste genäht werden.

Woher der Hund genau kam, war nicht bekannt. Auch ist nicht bekannt, ob sich der Hundebesitzer bei dem Vorfall am Mittwoch in der Nähe befand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Hund soll ein helles Fell und eine längere Schnauze gehabt haben.