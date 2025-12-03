Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Regionalexpress erfasst worden und gestorben. Die Polizei gehe nach Zeugenberichten von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen stand der Mann am falschen Bahnsteig, lief über die Gleisanlage und übersah dabei den Zug. Dieser erfasste den Mann im Gleisbett.

Infolge des Unfalls waren der Bahnhof und teilweise die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Mannheim am Dienstag stundenlang gesperrt gewesen. Der Fernverkehr war umgeleitet worden, im Nahverkehr fuhren Züge nur bis Weinheim und Ladenburg. Die Bahn hatte Busse als Ersatz eingesetzt.