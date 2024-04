Mann wird von Lastwagen überrollt und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 55 Jahre alter Autofahrer war am Dienstag in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und fuhr ungebremst in das Heck eines weiteren Autos. Die Ursache war zunächst unklar. Das Auto des Verursachers schleuderte daraufhin gegen die Leitplanke, der zweite Wagen streifte einen Sattelzug, durchbrach einen Zaun und touchierte mehrere Bäume. Dessen 27 Jahre alter Fahrer verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher zog sich zunächst leichte Verletzungen zu, lief dann aber aus zunächst unbekannter Ursache zu Fuß auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von dem Laster erfasst. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Pressemitteilung