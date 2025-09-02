Mann wird im Garten von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Auto erfasste in einem Garten einen 60-Jährigen, der dabei schwer verletzt wurde. (Symbolbild)

Ein 60-Jähriger ist in Neu-Ulm in seinem eigenen Garten von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 43 Jahre alte Fahrer hatte nach Polizeiangaben vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Das Auto kam von der Straße ab, fuhr rund 60 Meter über eine Wiese, durchbrach die Hecke eines Grundstücks und prallte schließlich gegen eine Garagenwand. Der Hausbewohner wurde dabei von dem Wagen erfasst. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Garagenwand wurde durch den Aufprall nach innen gedrückt, eine Einsturzgefahr bestand nach Polizeiangaben jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.