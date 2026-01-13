Mann will zugekokst und mit gefälschten Papieren einreisen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf Drogen und mit gefälschten Papieren hat ein Autofahrer in Kehl (Ortenaukreis) aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollen - am zweiten Tag in Folge. Wie die Bundespolizei mitteilte, wies sich der 31-jährige algerische Staatsangehörige am Montag an der Kontrollstelle mit dem Foto einer gefälschten Identitätskarte aus. Zudem hatte er laut Drogentest Kokain konsumiert, konnte keinen Führerschein vorlegen und sein Fahrzeug mit französischer Zulassung war nicht versichert.

Die Beamten hatten ihn erkannt, weil er bereits am Vortag mit gefälschten Papieren hatte einreisen wollen. Er war der Urkundenfälschung beschuldigt worden und hatte eine fünfjährige Wiedereinreisesperre erhalten. Er erhält nun erneut eine Wiedereinreisesperre und Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen einer Wiedereinreisesperre, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Fahrzeugs unter Wirkung berauschender Mittel und Verstoßes gegen das Auslandsfahrzeug-Pflichtversicherungsgesetz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.