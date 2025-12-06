Mann will Lkw-Anhänger mit Händen stoppen und wird verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Versuch, einen tonnenschweren Anhänger eines Lastwagens mit bloßen Händen aufzuhalten, ist ein Mann in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 39-Jährige habe den Kippanhänger am Freitag auf einem Supermarktplatz abgestellt, teilte die Polizei mit. Als er mit dem Lastwagen wegfahren wollte, habe er im Rückspiegel gesehen, dass der Anhänger ins Rollen geraten war.

Mit bloßer Muskelkraft habe der Mann versucht, den Anhänger zu stoppen. Dabei sei er zwischen dem Anhänger und einem Auto eingeklemmt worden. Sanitäter brachten den 39-Jährigen den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.