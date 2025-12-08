Mann will Kontrahenten von Autobahn drängen

Ein Autofahrer soll seinen Kontrahenten bis auf die Autobahn 5 verfolgt haben. (Symbolbild)

Ein Mann soll einen Kontrahenten nach mehrfachen Todesdrohungen mit dem Auto verfolgt und versucht haben, ihn von der Autobahn 5 zu drängen. Polizeiangaben zufolge bemerkte ein 51 Jahre alter Autofahrer am Freitag, dass ihm ein anderer Wagen durch Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) folgte. Der Verfolger fuhr demnach mehrfach dicht auf und ließ sich auch nach mehreren Runden in einem Kreisverkehr nicht abhängen.

Der Vorausfahrende soll den 43-jährigen Verfolger erkannt haben und auf die Autobahn 5 gefahren sein. Dort soll der Verfolger mehrfach versucht haben, ihn abzudrängen. An einer Ausfahrt soll er abgefahren sein und den Verfolger abgeschüttelt haben. Dann rief er die Polizei.

Deren Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Männer seit längerem im Streit befinden. Der mutmaßliche Verfolger soll seinen Kontrahenten wiederholt angerufen und mit dem Tode gedroht haben.