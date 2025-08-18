Mann will Ball von Kindern aus See holen und geht unter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Versuch, einen Ball aus einem See zu holen, ist ein Mann in Lahr (Ortenaukreis) im Wasser untergegangen und ums Leben gekommen. Der 39-Jährige hatte seinen spielenden Kindern helfen wollen, deren Ball in das Gewässer der ehemaligen Landesgartenschau gefallen war, wie die Polizei mitteilte. Er sei in den See gestiegen, im Wasser allerdings aus nicht geklärten Gründen untergegangen und erst später bereits leblos ans Ufer zurückgebracht worden. Im Krankenhaus sei der Mann am selben Abend gestorben, hieß es weiter.