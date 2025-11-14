Mann will Auto Probe fahren und flieht vor Polizeikontrolle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann wollte in Sasbach (Ortenaukreis) ein Auto kaufen und ist bei einer Probefahrt der Polizei davon gerast. Der 21-Jährige hatte zuvor an das abgemeldete Auto französische Kennzeichen angebracht. Bei der Probefahrt saß der 25-jährige Verkäufer, der das Auto inseriert hatte, auf dem Beifahrersitz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Eine Zivilstreife wollte das Auto kontrollieren, woraufhin der 21-Jährige abbog und mit hoher Geschwindigkeit über zwei rote Ampeln fuhr. Anschließend kam das Auto von der Straße ab und streifte eine Garagenrückwand, bevor die Fahrt in einer Sackgasse endete. Der Fahrer sprang aus dem noch rollenden Auto, wodurch es auf ein geparktes Auto prallte. Der 21-Jährige flüchtete nach dem Vorfall am Samstag zu Fuß, konnte aber gestellt und festgenommen werden.

Warum der Verkäufer dem Käufer erlaubte, die Kennzeichen an seinem abgemeldeten Auto anzubringen, blieb vorerst unklar.