Mann wendet auf A3 - Lkw-Fahrer stoppt Geisterfahrer

Bei der Auffahrt auf die Autobahn hat ein Mann sein Auto gewendet und ist an der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg kurzzeitig als Geisterfahrer weitergefahren. Der 72-Jährige sei bereits zuvor einem Lastwagenfahrer aufgefallen, als er in seiner Nähe immer wieder auf den Seitenstreifen gefahren sei, teilte die Polizei mit.

Bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sei der Mann am Montag dann abgefahren und direkt wieder auf die Autobahn 3 aufgefahren, hieß es. Auf dem Beschleunigungsstreifen habe der 72-Jährige kurz angehalten und sei daraufhin in die falsche Richtung aufgefahren.

Derselbe Lasterfahrer habe das gesehen und habe angehalten. Mit Gesten habe er den Mann auf den Standstreifen gelenkt, sagte eine Polizeisprecherin. Dort hätten beide Fahrer dann gehalten, bis die Polizei ankam. Warum der Senior so gefahren ist, war bislang unklar. Seine Autoschlüssel wurden ihm abgenommen.