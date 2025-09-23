Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Mann wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs in Haft

Ein Mann aus dem Freiburger Umland soll kinderpornografische Inhalte besessen und Kinder sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Der 59-Jährige steht auch im Verdacht, mindestens drei Kinder sexuell missbraucht zu haben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Ein 59-Jähriger aus dem Freiburger Umland soll mindestens drei Kinder sexuell missbraucht haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er steht demnach zudem im Verdacht, kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet zu haben.

Ermittler hatten am Freitag die Wohnung des Mannes durchsucht und Datenträger sichergestellt. Der Verdächtige wurde am selben Tag dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt. Details zu den Vorwürfen nannte die Polizei nicht.

