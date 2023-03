Mann von Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist auf einem mit Halbschranken gesicherten Bahnübergang nahe Königsbronn (Landkreis Heidenheim) von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Zwei Mädchen im Zug und der Lokführer erlitten bei dem Vorfall am Sonntag einen Schock, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Seinen Angaben zufolge sind die Umstände noch völlig offen. Die Identität des Mannes stand am Abend ebenfalls nicht fest. Er habe ein Fahrrad bei sich gehabt und es wohl geschoben, sagte der Polizeisprecher.